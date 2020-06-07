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    • 21.06.2020 17:57
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    bekleyen kadınlar ve erkekler için emeklilik tablosu sayfamızda

    2020 yılında erken emeklilik hakkı elde edebilmek için seslerini çıkarmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları dönemde çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş meydana geliyor.

    Bugün EYT çıksa kimler emekli olabilir? Sistem önerisi...

    'liler bir an önce mağduriyetlerinin sona erdirilip EYT düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesini ve yasalaşmasını bekliyor. EYT'lilerin istekleri kabul edilirse Kadınlar 39, Erkekler ise 46 yaşında emekli olabilecek. Peki EYT'de son durum ne? ile ilgili son dönemde başta Finlandiya modeli olmak üzere pek çok sistem üzerinde tartışmalar sürüyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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    EYT NEDİR, AÇILIMI NE ANLAMA GELİR?

    8 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir. EYT açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır

    EYT KİMLERİ ETKİLEDİ, KİME VURUYOR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde işe giren kişileri kapsayacak.

    Bu tarihten önce işe giren, emeklilik prim gün sayısı ve çalışma süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takılan kişiler EYT Yasası çıkması durumunda emekli olmaya hak kazanacak.

    EYT Emeklilik Tablosu

    EYT Bekleyen Kadınlar İçin Emeklilik Tablosu

    Haberler Ekonomi EYT bekleyen kadınlar ve erkekler için emeklilik tablosu sayfamızda
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