SÜRE UZATILIRSA YENİDEN BAŞVURU YAPILACAK

Geçen yıl döviz kurundaki artıştan etkilenen iş yerleri için uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 3 ay uzatılmıştı. Kısa çalışma uygulamasının süresi uzatılırsa, mevcut iş yerlerinin yeniden uzatma başvurusunda bulunması gerekecek.

İlk başvuruda, ödemeleri hızlandırmak amacıyla işverenin beyanı esas alınmış ve uygunluk tespitinin daha sonra yapılması kararlaştırılmıştı. Süre uzatılması durumunda uygunluk tespitinin önce mi, yoksa şu an olduğu gibi sonra mı yapılacağı hususu önemli olacak.

Geçen yılki uzatma kararında, kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerlerinin yanı sıra ilk defa başvuracak olan işverenlere de imkan tanınmıştı. Uzatma söz konusu olursa bu yıl da benzer bir uygulama yapılması bekleniyor.