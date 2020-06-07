En büyük indirimi hangisi yaptı?

EPDK belirli bir indirim rakamı açıklamadığı için akaryakıt fiyatları farklı indirimler yaptı. Ankara ve İzmir'de benzin fiyatlarında en yüksek indirimi OPET yaparken, İstanbul'da ise Türkiye Petrolleri'nin indirimi yüksek oldu. Motorin fiyatlarında ise Opet Ankara ve İzmir'de, Türkiye Petrolleri de İstanbul'da en büyük indirimi yapan firmalar oldu.

En az indirim yapan firmalar

Akaryakıt fiyatlarında en düşük indirimleri Shell, Total, Aytemiz ve BP firmaları yaptı. Shell benzin fiyatında Ankara ve İstanbul'da 12, İzmir'de ise 15 kuruş indirime gitti. BP ise Ankara ve İzmir'de benzinde 19 kuruş indirim yaparken, İstanbul'daki indirimi 12 kuruşta tuttu. Motorin fiyatlarında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en düşük indirimi Total gerçekleştirdi.

Ankara'daki benzin ve motorin fiyatları

Başkentte benzinde en yüksek indirimi 20 kuruşla Türkiye Petrolleri ve Opet yaptı. Petrol Ofisi ve BP ise 19 kuruşluk indirim gerçekleştirdi. Motorin fiyatlarında en yüksek indirimi 23 kuruşla BP yaparken, Opet ise 22 kuruş indirime gitti. İndirimler sonrasında Ankara'da en ucuz benzin 5.77 TL ile Petrol Ofisi, 5.78 TL ile de Opet ve Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorinde ise en ucuz satış fiyatı 5.33 TL ile BP'de bulunuyor.

İstanbul'daki akaryakıt firmalarının benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da benzinde en yüksek indirimi 21 kuruşla Türkiye Petrolleri yaptı. Türkiye Petrolleri motorinde ise 20 kuruşluk indirime gitti. Petrol Ofisi ve Lukoil benzinde 18 kuruş indirim yaparken, motorinde Lukoil 18 kuruş, Petrol Ofisi ise 16 kuruş indirimde bulundu. Opet benzinde 13 kuruş, motorinde ise 19 kuruşluk indirim yaptı. İndirimler sonrasında İstanbul'da en ucuz benzin 5.68 TL ile Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorin ise en ucuz 5.31 TL ile Opet'te.



İzmir'deki akaryakıt firmalarının benzin ve motorin fiyatları

İzmir'de benzin fiyatında en yüksek indirimi 25 kuruşla Opet yaparken, onu 20 kuruşla Türkiye Petrolleri takip etti. Motorin fiyatlarında ise Opet 27, BP 23 kuruşluk bir indirime gitti. Shell ve Türkiye Petrolleri de 20 kuruşluk indirim yaptı.

İndirim sonrasında en ucuz benzin ve motorin Opet'te satılıyor. Benzin 5.76 TL, motorin fiyatı da 5.31 TL oldu. Türkiye Petrolleri'nde benzin 5.80'den satılırken, Shell ise motorini 5.39'dan satıyor.