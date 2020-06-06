Tekstilin yıldızı Türkiye olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, danışmanlık şirketi McKinsey & Company'nin raporunda, tekstil ve hazır giyimde Türk ürünlerinin, Covid-19'un ardından Avrupa pazarında daha fazla tercih edileceğinin yer aldığını belirterek, "Avrupalı ve Amerikalı markalar, Uzak Doğu'dan kaçışta ve Türkiye'den de ürün tedarik etme amacında" dedi.
Salgın sürecinin ardından Türkiye'nin dünyanın üretim merkezlerinden biri olacağını anlatan Kıvanç, "2 aydan beri işletmelerin çoğu numune yapıyor. Önümüzdeki süreçte numunelerin neticesi gelecektir" diye konuştu.
Salgın sürecinin ardından Türkiye'nin dünyanın üretim merkezlerinden biri olacağını anlatan Kıvanç, "2 aydan beri işletmelerin çoğu numune yapıyor. Önümüzdeki süreçte numunelerin neticesi gelecektir" diye konuştu.