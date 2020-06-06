Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Tekstilin yıldızı olacak

    () Başkan , danışmanlık şirketi & Company'nin raporunda, tekstil ve hazır giyimde Türk ürünlerinin, Covid-19'un ardından Avrupa pazarında daha fazla tercih edileceğinin yer aldığını belirterek, "Avrupalı ve Amerikalı markalar, 'dan kaçışta ve Türkiye'den de ürün tedarik etme amacında" dedi.

    Tekstilin yıldızı Türkiye olacak
    İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, danışmanlık şirketi McKinsey & Company'nin raporunda, tekstil ve hazır giyimde Türk ürünlerinin, Covid-19'un ardından Avrupa pazarında daha fazla tercih edileceğinin yer aldığını belirterek, "Avrupalı ve Amerikalı markalar, 'dan kaçışta ve Türkiye'den de ürün tedarik etme amacında" dedi.

    Salgın sürecinin ardından Türkiye'nin dünyanın üre merkezlerinden biri olacağını anlatan Kıvanç, "2 aydan beri işletmelerin çoğu numune yapıyor. Önümüzdeki süreçte numunelerin neticesi gelecektir" diye konuştu.
    Haberler Ekonomi Tekstilin yıldızı Türkiye olacak
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri