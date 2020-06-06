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    • Ekonomi
    • 06.06.2020 Gazete
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    Mavi yıldız doğaya döndü

     Alüminyum, 'biyoçeşitlilik' projesiyle, 'mavi yıldız' olarak adlandırılan 'amsonia orientalis' bitkisinin doğadaki sürdürülebilmesine olanak sağladı.

    Mavi yıldız doğaya döndü
    ASSAN Alüminyum, 'biyoçeşitlilik' projesiyle, 'mavi yıldız' olarak adlandırılan 'amsonia orientalis' bitkisinin doğadaki sürdürülebilmesine olanak sağladı. Şirket; Türkiye'de Uluabat Gölü, İstanbul Menekşe Deresi ve Hıdırlık Tepe'de bulunan, 'da yüksek olasılıkla nesli tükenmiş olan ve dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak bulunmayan bitkinin laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğaya kazandırılmasını sağladı. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz" dedi.
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