Dünyayı sarsan Covid-19 salgını sürecinin etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini hayata geçiren, ilk çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, normalleşme sürecine de hızlı girdi. Yerli üretimi ve vatandaşı destekleyen paketleri, işsizliğe savaş açan paket izleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstihdam Kalkanı paketinin müjdesini verdi.
'ÖNCELİĞİMİZ İSTİKRAR'
İstanbul'da basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya gelen Bakan Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, istihdama yönelik geniş kapsamlı bir paket çalışması içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bizler de koordinasyon ve destek noktasında katkıda bulunuyoruz. 'İstikrar Kalkanı'ndan sonra normalleşmeyle birlikte 'İstihdam Kalkanı' diyebileceğimiz bir paketle piyasalara rahatlama sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs'ın yıkıcı etkilerini ciddi anlamda minimize edecek bir 3 ayı tecrübe ettik. Hayatın normalleşmesiyle birlikte özellikle bu anlamda mikro düzeyde detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Pakette bunlara temas edecek detaylar da olacak. Önümüzdeki günlerde, bu ay içerisinde gelişmelere şahit olacağız." Yıla bütçe performansı olarak iyi başlandığını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu: "Pandemi süreci Türkiye'yi etkisi altına alana kadar bütçe, büyüme, cari denge tarafında hakikaten birçok açıdan iyi bir noktaya gelmiştik. Mali disiplin her zaman kırmızı çizgimiz oldu. 1.5-2 ayda Amerika'da 40 milyonun üzerinde kişinin işsiz kaldığı, dünyada bu kadar büyük küçülmelerin konuşulduğu bir ortamda bütçe önceliğimiz en ön sıralarda değil. Önceliğimiz istikrarı, istihdamı muhafaza etmek."
POZİTİF AYRIŞTIK
Bakan Albayrak, gelişmiş ülkelere ve diğerlerine kıyasla Türkiye'nin birçok anlamda pozitif ayrışarak 3 aylık bir dönemi geride bıraktığını belirterek, "Türkiye, sağlık ve ekonomik anlamda ortaya koyduğumuz sahadaki aksiyon planları ve adımları manasında birçok ülkeye kıyasla kararları hızlı ve güçlü aldı. Bunun meyvelerini topladık. Toplamaya da devam ediyoruz" dedi.
VERGİ BARIŞI PİYASAYA BAĞLI
Vergi affı gibi algılanabilecek konulara olumlu ve sıcak bakmadığını söyleyen Albayrak, "Ama yapılandırma noktasında olsun, farklı destekler ve düzenlemeler yaptık. Vergi affı gibi algılanmayacak konularda bir sıkıntı görmüyorum" dedi. Albayrak, şu an itibarıyla piyasanın normalleşmesini yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Salgının hangi sektörlere hangi alanlarda ne kadar etkisi var veya yok. Dataya ve sahip olduğumuz bilgiye bakarak adım atmamız daha rasyonel ve gerçekçi. İhtiyaç dahilinde olursa her türlü çalışmayı ekonominin paydaşlarının iktisadi faaliyetlerini düzenlemek için atabiliriz. Ama şu anda bu çerçevede somut bir şey olduğunu söyleyemem."
HORMONLU DEĞİL DOĞAL BÜYÜME
Türkiye'nin 'hormonlu' değil, 'doğal' büyüme sürecini destekleyecek yeni bir döneme girdiğini ifade eden Albayrak, "Ben bu sürecin Türkiye açısından fırsatlarının tehditlerinden daha fazla olduğunu düşünüyorum" dedi. Türkiye'nin ilk çeyrek büyümesi açısından pozitif ayrıştığını belirten Albayrak, "İkinci çeyrekte de dünyadaki ülkelere bakacağız ve inşallah dünyadaki daralma ne çerçevede olacaksa, Türkiye olarak bu sıralamada birçok ülkeye kıyasla daha olumlu bir netice alacak. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.
DEVİR FIRSATÇILIK YAPMA DEVRİ DEĞİL
Paketlerin mümkün olduğunca yerli üretimi destekleyecek şekilde hazırlandığını anlatan Albayrak, fahiş fiyatlama olmamasına da özen gösterdiklerini ifade etti. Albayrak, şunları söyledi: "Bu paket kapsamındaki paydaşlardan herhangi biri bunu fırsata çevirmeye çalışırsa, biz de çok net bir şekilde tavır koyacağız. Devir fırsatçılık yapma devri değil. Herkesin ciddi bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde, taşın altına elini koyup bu normalleşme sürecini atlatmalıyız, çünkü tecrübe etmediğimiz dönemden geçiyoruz. Bu noktada da cezalandırmalar, kampanyadan çıkarmalar olabilir, bununla ilgili tavır alacağız."
ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇECEK
Bakan Albayrak, "Enflasyonda yıl sonu için yüzde 8.5'lik hedef halihazırda hâlâ gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Temmuz'la birlikte bu trendin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
KONUT İÇİN 2 GÜNDE 15 BİN BAŞVURU
Bakan Albayrak, kamu bankalarının yeni paketlerine konutla ilgili gelen talebin 2 günde 15 bini geçtiğini belirtti. Albayrak, "Veriler güncellendikçe paylaşacağım ama ötelenen bir talebin varlığını destekleyecek rakamlar olduğunu görüyoruz. Sadece konut tarafı 2 günde 15 bini geçmişti" diye konuştu.
FARUK ERDEM