



İstanbul'da basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya gelen Bakan Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, istihdama yönelik geniş kapsamlı bir paket çalışması içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizler de koordinasyon ve destek noktasında katkıda bulunuyoruz.ndan sonra normalleşmeyle birliktediyebileceğimiz bir paketle piyasalara rahatlama sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs'ın yıkıcı etkilerini ciddi anlamda minimize edecek bir 3 ayı tecrübe ettik. Hayatın normalleşmesiyle birlikte özellikle bu anlamda mikro düzeyde detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Pakette bunlara temas edecek detaylar da olacak. Önümüzdeki günlerde, bu ay içerisinde gelişmelere şahit olacağız." Yıla bütçe performansı olarak iyi başlandığını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu: "Pandemi süreci Türkiye'yi etkisi altına alana kadar bütçe, büyüme, cari denge tarafında hakikaten birçok açıdan iyi bir noktaya gelmiştik. Mali disiplin her zaman kırmızı çizgimiz oldu. 1.5-2 ayda Amerika'da 40 milyonun üzerinde kişinin işsiz kaldığı, dünyada bu kadar büyük küçülmelerin konuşulduğu bir ortamda bütçe önceliğimiz en ön sıralarda değil. Önceliğimiz istikrarı, istihdamı muhafaza etmek."