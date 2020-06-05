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    • 05.06.2020 21:09
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı: Türkiye ekonomisine güvenenler kazanıyor

    Hazine ve Maliye Bakanı , 'a ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak, "Borsa tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.

    Türkiye ekonomisine güvenenler kazanıyor

    Hazine ve Maliye Bakanı , 'a ilişkin paylaşımda bulundu.

    Albayrak, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul paylaşımı: Türkiye ekonomisine güvenenler kazanıyor
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