AK Parti'den yeni torba yasa teklifi! İşte torba yasa maddeleri teklifin tam metni ve içeriği

AK Parti 'den ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi geldi. TBMM 'ye sunulan kanun teklifinin tam metni yayımlandı. İşte yeni kanun teklifi ile ön görülen düzenlemeler. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan torba kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
"Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" başlığı ile TBMM'ye sunulan kanun teklifinin önemli başlıkları şu şekilde:
Son dönemlerde teknolojinin gelişmesi ve salgınla birlikte birçok hizmetin artık elektronik verilmeye başlandığına dikkati çeken AK Partili Mehmet Muş, "Kredi ve banka kartı, faktoring, finansal kiralama ve GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin artık elektronik olarak uzaktan yapılmasının önünü açıyoruz." ifadelerini kullandı.
Karşılıksız çek düzenlemesi ile ilgili konuşan Muş, "Çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için 3 ay süre vermiştik. Araya Kovid-19 salgını girdiği için 9 ay daha vatandaşlarımıza ek süre veriyoruz." dedi.
Öte yandan kanun teklifi ile , kamu bankaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları sermaye ve sermaye yapılarının güçlendirilmesiyle ilgili olarak da İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senet ihraç limitini yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılacak.
Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Tunceli , Van ve Manisa 'da meydana gelen depremde mağdur olanlara yardım yapılacak.
Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik yapılan düzenleme ise "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza part time olarak tanımlanan işlerde çalışma imkanını getiriyoruz. Bu vatandaşlarımız burada emekli oldukları için orada bu işleri yerine getiremiyorlardı, Bunun da önünü açmış olacağız. Daha önce tütünle ilgili olarak düzenleme yapmıştık.
Yetkisiz tütün üreten üretici ve çiftçiler, yetki belgesi almaksızın bu işi yapmaları halinde yaptırımlara maruz kalıyordu. Bu yaptırım 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecekti. Bunu bir yıl uzatıyoruz. Bu süre içerisinde de bu bölgelerde üretici kooperatifleri kuracağız. Çiftçilerimiz, ürünlerini bu kooperatiflerde satabilecektir." şeklinde açıklandı.
TORBA YASA NEDİR?
Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor. Düzenlemeler "temel yasa" ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin birçok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul'da önergelerle monte ediliyor.