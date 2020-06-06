Milyonlarca memur ve emekli zam bekliyor. Bu anlamda zam oranları oldukça merak ediliyor. Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu. Buna Haziran ayı enflasyon verisi eklenecek, zam oranları belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Peki 2020 yılı Temmuz ayı SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de