Düşen kredi faizleri sonrası konut satışlarında fırsatçılara dikkat!





"ORTALAMA ZAM YÜZDE 10, ARTIŞ YAPANA KREDİ VERİLMESİN"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kampanya açıklanır açıklanmaz ciddi bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirterek, faiz oranlarının gerçekten cezbedici olduğunu söyledi.



Emlakçıların komisyonla çalıştığı için konutun bir an önce satılmasını istediğini, onların zam yapmayacağını savunan Aşa, ancak meslek kriterlerine sahip olmayan, herhangi bir odaya veya STK'ya bağlı bulunmayan çok az sayıda emlakçının da fiyat artışı yapabileceğini anlattı.



Aşa, yoğun talep nedeniyle ortalama yüzde 10 artış olduğunu gördüklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Daire özelinde zammın yüzde 25'lere varabildiğini görüyoruz. Özellikle müstakillerde daha çok rastlanılıyor. Bankalar, 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapanlara kredi verilmeyeceğini zaten açıkladı. Vatandaşlar ikinci elde de bunu yapanları ekran görüntüleri ve benzeri delillerle ispat etsinler ve o mülk sahibinin evi için de kredi verilmesin."



"FIRSATÇILARIN ÖNÜNE GEÇİLSİN"

Nizameddin Aşa, fırsatçılığın önüne geçilmesini isteyerek, bu tarz zamanlarda ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan mal sahibi ve şirketleri iyi denetlemek gerektiğini vurguladı.



Aşa, "Artık gerçekten bu fırsatçılardan çok sıkıldık. Daha önce bize belirli bir rakamla evini satmak istediğini söyleyenler, kampanya sonrası gittiğimizde başka rakam belirtiyor. Bu vicdansızlık. Bizler de bu durumdan çok rahatsızız." dedi.