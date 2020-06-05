İmalat sektöründe yatırımları erteleme de yüzde 56'dan 64'e çıkarken, yatırımları iptal eden şirketlerin oranı yüzde 25'ten 32'ye yükseldi.

Hizmet sektöründe yatırım projelerini erteleme oranı mayısta yüzde 45 olurken, projeleri tamamen iptal etme oranı da yüzde 28 oldu.

İnşaat sektöründe ise nisanda yüzde 31 olan yatırım projelerini erteleme yüzde 30'a inerken, tamamen iptal etme oranı yüzde 13'ten 15'e yükseldi.

Ifo Makro ekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizin Almanya'daki şirketlerin yatırımları üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Bunlar (şirketlerin yüzde 50'sinin mayısta yatırım projelerini ertelemesi, yüzde 28'inin tamamen iptal etmesi) ekonominin uzun dönemli gelişimi için endişe verici rakamlar," ifadesini kullandı.