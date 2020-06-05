



'BAZI YERLERDE KANTARIN TOPUZU KAÇIYOR'

Gayrimenkul Danışmanı Atilla Özer de 2019-2020 Nisan aylarının kıyaslandığında konut satışlarının Türkiye genelinde büyük illerde yüzde 55 geriye gittiğini, bunun pandeminin getirdiği bir sonuç olduğunu ifade etti. Danışman Özer, "Devlet tabiri caizse kesenin ağzını açmış durumda. Bunları değerlendirmek lazım, bunu iyi bir fırsat olarak görüyorum. Buna bağlı olarak konut fiyatlarında yüzde 10-20 arası bir artış görüyoruz. Aslında bakarsanız bu doğru orantılı. Ama bazı yerlerde kantarın topuzu kaçıyor olabilir. Bazı mülk sahipleri fiyatlarını daha yukarıda belirlemiş olabilir; ama uzun süredir de üzerine koyulmayan ertelenmiş bir fiyat yüklemesi de vardı. Ancak bu aralar telefonlarımız çok çalıyor, 'eski ilanlarda fiyat buydu şu anda bu oldu' diyenler var. Bazen olması gerekenin üzerinde fiyat artışları olabiliyor. Bazısı bunu normal karşılıyor. Sonuçta alıcıyla satıcı arasında bir ortak nokta bulunuyor" diye konuştu.