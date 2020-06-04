TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat Afşin çekiliş sonuçları! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat Afşin çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Her gün yeni iller için kura çekilişleri yapılıyor. Bugünkü kura takvimine göre; Onikişubat ilçesinde 350 konut, Afşin ilçesinde ise 154 konut sahibini buluyor. İşte, TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat Afşin kura sonuçları
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI
Kura sonuçlarına aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz. Sonuçların akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.