Halkbank Taşıt Kredisi Şartları

Her bankada olduğu gibi Halkbank'ta taşıt kredisi için bir takım şartlar koymuştur. Yukarıda da söylediğimiz gibi ilk olarak gelir belgesi gereklidir. Gelir belgenize göre sizin kredi limitiniz belirlenecektir. Aynı zamanda gelir belgeniz ile çalışma süreniz de önemlidir. Eğer bir işe yeni başladıysanız bu bankadan yapacağınız kredi başvurusu olumsuz sonuçlanabilir. En az 6 ay sigortalı olarak çalışmanız istenecektir. Ayrıca Emekli müşterilerin de bu bankadan maaş alması zorunludur. Eğer başka bir bankadan maaş alan emekli iseniz maaşınızı Halkbank'a taşıyarak araç kredisi kullanabilirsiniz.

Gelir belgesinden sonra bir diğer önemli konu ise, kredi notu ve kredi sicilidir. Eğer kredi notunuz ve kredi siciliniz kötü ise bu bankadan kredi alamazsınız. Ayrıca bankalardan dolayı bir icralık takibiniz varsa da bankalar size kredi vermez. Emekli ve memur iseniz icralık takibinizi kapatarak taşıt kredisi başvurusu yapabilirsiniz.