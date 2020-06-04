Uygun faiz oranlarıyla konut(ev) kredisi almak istiyorsanız Vakıfbank müşterilerine özel yeni bir kampanya bulunmaktadır. 2020 yılında açıklanan güncel faiz oranlarına göre Vakıfbank sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.64'e, ikinci elde yüzde 0.74 kredi oranı veriyor. Kamu bankası olarakta bilinen Vakıfbank konut kredisi için 180 ay vade imkanı sunmaktadır. Peki herkes Vakıfbank konut kredisi başvurusu yapabilir mi? Bankaya yapacağınız başvurunun olumlu sonuçlanması için bazı önemli şartlar bulunmaktadır ve bu şartları sağlamanız durumunda başvurunuzu tamamlayabilir, kredinizi anında kullanabilirsiniz. Peki Vakıfbank konut kredisi başvuru evrakları ve belgeleri nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Vakıfbank konut kredisine başvuracak kişilerin bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan bireylerin başvuruları daha hızlı onay alır. Sizlerde Vakıfbank başvurunuzun daha hızlı onay almasını istiyorsanız aşağıda belirttiğimiz şartları dikkatlice incelemeniz faydalı olacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki kredi başvurusunun onaylanması için en önemli kriter kredi notudur.
Eğer kredi sicilinizde herhangi bir sorun varsa Vakıfbank konut kredisi başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. Kredi notunuzda herhangi bir sorun yoksa ve siciliniz temiz ise bunlara ek olarak 18 yaşından büyük olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmanız diğer kriterler arasında bulunmaktadır. Vakıfbank konut kredisine başvuracaksanız ve bir iş yeri çalışanı iseniz sigortanızın en az 6 ay boyunca düzenli olarak yatırılıyor olması gerekmektedir. Sigorta primlerinizin yattığı tutar da alacağınız kredinin onaylanmasında önemli bir rol oynamaktadır.
KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Konut-taşıt kredisi gibi yüksek tutarlarda kredi çekmek istediğinizde her banka müşterilerinden bazı evraklar talep etmektedir. Banka müşterileri tarafından istenen en önemli belge ise gelir durumunu belirten 'gelir belgesi'dir. Vakıfbank, müşterilerine gelir belgesi olmadan kredi vermemektedir. Buna ek olarak yanınızda götürmeniz gereken evraklar şu şekildedir:
Vakıfbank Konut Kredisi Başvurusu Formu
Nüfus Cüzdanınız
Gelir Belgeniz
Ek Gelir Belgeleri
Esnaflar için Oda Kayıt Belgesi ve Sicil Gazetesi
Emekliler için emeklilik belgesi
Almak istediğiniz evin tapu fotokopisi
Almak istediğiniz evin tapudan alınan borcu yokturları
Almak istediğiniz evin açık adresi
Ekspertiz Ücreti
Yaptığınız başvuru sonrasında krediniz onaylanırsa ekspertiz ücreti ödemeniz gerekmektedir. Başvurunuz olumsuz sonuçlanırsa herhangi bir espertiz ücreti ödemenize gerek yoktur. Vakıfbank konut kredisi başvurusu için yukarıdaki evraklarınızı yanınızda götürerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bunun için öncelikle Vakıfbank müşterisi olmanız gerekmektedir. Konut kredisi başvurunuz için çeşitli yöntemler olsa da kredinizin olumlu sonuçlanması için önerilen yöntem Vakıfbank şubelerinden yapılan başvurulardır. Yukarıda belirtilen belgelerinizi topladıktan sonra herhangi bir Vakıfbank şubesine giderek konut kredisi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre İnternet ve SMS gibi yollar ile yapılan konut kredisi başvurularında olumsuz yanıt almanızın ihtimali daha yüksektir.
Vakıfbank şubelerinden konut kredisi
Vakıfbank internet sitesi üzerinden kredi başvurusu
Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu
Vakıfbank müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredi başvurusu
Vakıfbank ATM üzerinden başvuru
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