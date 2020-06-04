Ziraat Bankası tarafından sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.64'e, ikinci elde yüzde 0.74'e çekildi. 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkânı sunuldu. Bu anlamda vatandaşlar kredilere yoğun ilgi gösterdi. Konut kredisi şartları bireysel ihtiyaç kredilerinden çok farklıdır. En büyük fark bireysel ihtiyaç kredilerinde Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar da olduğu gibi evrak derdi vardır. Onun haricinde kredi kullanmak için aranan şartlar nerede ise aynıdır. Ziraat Bankası konut kredisinde müşterileri için 180 aya kadar uzayabilen vadeler tanıyor. Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu işlemi sırasında önemli olabilecek son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de