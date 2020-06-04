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    • 04.06.2020 09:19
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    Bakan duyurdu! O destek 40 bin liraya yükseltildi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, betonarme ev yapımı kapsamında bir hanenin alabileceği destek tutarının 25 bin liradan, 40 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

    Bakan duyurdu! O destek 40 bin liraya yükseltildi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık" dedi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şunları söyledi:
    "Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek.

    Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

    İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık."
    Haberler Ekonomi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! O destek 40 bin liraya yükseltildi
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