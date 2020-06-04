4 Haziran evde bakım maaşı sorgula! Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı 4 Haziran tarihinde sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarının bu ay yatırılmaya başlanıp başlanmadığı merak konusu oldu. Evde bakım parası yattı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bakanlık tarafından yapılan ödemeyle, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişiler bulunan ailelere para yardımı yapılıyor. Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

4 Haziran itibariyle bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki haftadan itibaren maaşların yatırılmaya başlaması bekleniyor.