4 milyon çalışana maaş desteği

Çalışma hayatında da normalleşme sürecine geçilirken, gözler vatandaşın işini, gelirini korumak için yaşama geçirilen uygulamalara çevrildi. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon çalışan için 5.4 milyar liraya yakın kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği sağlandı. Desteklerde süre uzatımı talep edilirken, pek çok soru geliyor. İşte yanıtları:
● Aylık bin 170 lira olan nakdi ücret desteği, uzatma olmazsa 17 Temmuz'a kadar sürecek.
● İşveren 17 Temmuz'a kadar ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işçiyi işten çıkartamayacak.
● Kısa çalışma ödeneğinde başvurular 30 Haziran'da sona eriyor. Ödemeler başvuru gününe göre bu tarihe kadar sürecek. Sendikaları bu sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyor.
HAZAL ATEŞ
● Aylık bin 170 lira olan nakdi ücret desteği, uzatma olmazsa 17 Temmuz'a kadar sürecek.
● İşveren 17 Temmuz'a kadar ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işçiyi işten çıkartamayacak.
● Kısa çalışma ödeneğinde başvurular 30 Haziran'da sona eriyor. Ödemeler başvuru gününe göre bu tarihe kadar sürecek. Sendikaları bu sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyor.
HAZAL ATEŞ