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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 Gazete
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    4 milyon çalışana maaş desteği

    Bugüne kadar 4 milyon çalışan için 5.4 milyar liraya yakın kısa çalışma ödeneği, sağlanırken, gözler normalleşme dönemindeki uygulamalara çevrildi.

    4 milyon çalışana maaş desteği
    Çalışma hayatında da normalleşme sürecine geçilirken, gözler vatandaşın işini, gelirini korumak için yaşama geçirilen uygulamalara çevrildi. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon çalışan için 5.4 milyar liraya yakın kısa çalışma ödeneği, sağlandı. Desteklerde süre uzatımı talep edilirken, pek çok soru geliyor. İşte yanıtları:
    ● Aylık bin 170 lira olan nakdi ücret desteği, uzatma olmazsa 17 Temmuz'a kadar sürecek.
    ● İşveren 17 Temmuz'a kadar ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işçiyi işten çıkartamayacak.
    ● Kısa çalışma ödeneğinde başvurular 30 Haziran'da sona eriyor. Ödemeler başvuru gününe göre bu tarihe kadar sürecek. Sendikaları bu sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyor.


    HAZAL ATEŞ
    Haberler Ekonomi 4 milyon çalışana maaş desteği
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