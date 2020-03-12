Çalışan kadınlara devlet tarafından destek sürüyor. Çalışan anne desteği başvuru şartları nelerdir? Annelere aylık 200 euro maaş müjdesi geldi. Destek açıklamasının ardından başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Peki, annelere 200 euro başvuru şartları nelerdir? SGK ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen ortak projenin detayları ve başvuru şartları belli oldu. Bu destek, bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için ise 250 euroya yükseliyor. Kasım'da başlayan projeden yararlanmak için ön başvurular, SGK'nın internet sitesinden alınmaya devam ediliyor. Peki, çalışan anne desteği başvuru şartları nelerdir?

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI!

Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere bakıcı desteği imkanı var.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle aylık 200 euro Çalışan Anne Desteği sağlanıyor.