Taşeron işçi maaşlarına yüzdelik dilim ile ek zam yapılması gündemde yer alan başlıklardan. Peki tüm taşeron işçilere 2020 Toplu İş Sözleşmesi öncesi böyle bir düzenleme yapılır mı? Detaylar takvim.com.tr'de

TAŞERON İŞÇİ ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Taşeron işçi muhtemel zam oranları

Yüzde 10 Zam: Taşeron işçilere 2020 enflasyon hedefi artı yüzde 1.5 refah payı.

Yüzde 12 Zam: 2019 yılı enflasyon oranları

Yüzde 15 Zam: 2020 yılı sonunda enflasyonun yüksek çıkması durumunda olabileceği konuşuluyor.

Yüzde 17.5 Zam: Yüzde 4 oranında ki zamların telafisi için bu oranda bir zam yapılabileceği de iddialar arasında.

BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM

Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Buna göre bakacak olursak Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.

YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ

Yüzdelik dilim düzenlemesi uzun süredir taşeron işçilerin ve sendikaların gündeminde olan bir konu. Bu noktada bazı taşeron işçilerin mahkemelerden elde ettikleri olumlu sonuçlar tüm taşeron işçileri ümitlendirdi. Bu noktada alınan kararlar sonrasında ise tüm işçiler için bir düzenleme olup olmayacağı merak ediliyor. Maaşların kadroya geçmeden önceki asgari ücrete göre oranının belirlenmesi ve bu oranın kadroya geçtikten sonraki süreçte geçerli olması için talep edilen düzenleme uygulanırsa maaşlar artacak.

Ancak bu konu Çalışma Bakanlığı'nın bir çalışmasının olup olmadığı bilinmiyor. Bakanlık henüz bu konuda açıklama yapmazken konu için öne çıkan tarih ise yine 2020 TİS görüşmeleri olarak öne çıkıyor.

TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI

2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.

TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ;

Genel İdarelerde işçilerin 31 Ekim 2020 tarihinde Belediyelerdeki taşeron işçilerin ise 30 Haziran 2020 tarihinde sözleşme süresi sona erecek. Daha önceki yapılan zam oranlarında iki yıllık 4+4 şeklinde maaş artışı yapıldı ve enflasyon farklarının olmaması işçi maaşlarının erimesine neden olmuştu. Bilindiği gibi 4D işçilerinin ekonomik ve sosyal imkanlarında bazı iyileştirmelerde yapılmaya devam etmekte. Giyim, yiyecek, yakacak yardımları, eş çocuk yardımı tediye ikramiye ödemeleri asgari ücretin altında olan işçilerin maaşlarının iyileştirilmesi gibi çalışmaların yanı sıra bekleyen bazı sorunlarda var.