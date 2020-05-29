Sağlık Bakanlığı'nda yapılan uygulama emsal kararında olsa da diğer taşeron işçiler için aynı uygulama yapılmadı. CİMER'in gönderdiği resmi yazıya istinaden sadece bir taşeron işçinin maaşına yüzdelik fark ödemesi yapılmış ve maaş bordrosuna yansıtılmıştı. Sayıları 200 bini bulan kamuda çalışan normal kadrolu işçilerin zam oranlarının enflasyon altında kalması halinde enflasyon farkı ödemesi adı altında fark aldıklarını belirten taşeron işçiler, kendilerinin neden yüzdelik fark alamadıklarını soruyorlar.

Sağlık Bakanlığı'ndaki işçinin durumu sonrası heveslenen taşeron işçiler kendileri içinde benzer bir durumun uygulanacağını düşünseler de bu düşünceleri gerçeğe dönüşmedi.

KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR

Türkiye'de yaklaşık 900 bin taşeron işçi kadroya alınmıştı. Bu işçiler 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya alınırken, ücretlerinin taşeronken imzalamış oldukları toplu iş sözleşmesindeki tutar kadar olmasına hükmedilmişti. Yüksek Hakem Kurulu yaptığı toplantıyla taşeron işçilere 6 ayda bir yüzde 4 maaş zammı yapılmasını uygun görmüştü. Taşeron işçilerin sözleşmeleri kamudaki taşeron işçiler için 2020 yılının Ekim ayında, yerel yönetimler olan belediyedeki çalışan taşeron işçiler için 2020 Haziran ayı olarak dikkat çekiyor. Bu da 2020 yılının taşeronlar için çok önemli bir yıl olduğu ve haklarını almak için mücadele etmeleri gereken bir yıl olduğunu gösteriyor.

Taşeron işçilerinin maaşlarının da kamuda çalışan normal işçilere göre çok düşük olması da dikkat çekiyor. 6 ayda bir yüzde 4 zam alan taşeron işçiler yeni sözleşmelerde maaşlarında ciddi iyileştirmeler istiyorlar. Yerel seçimler öncesi bazı belediye şirketleri taşeron işçilerine günlük 21 TL yani aylıkta 635 TL'ye gelen zamlar yapmış, bu da tüm taşeron işçileri umutlandırmıştı. Kamuda çalışan diğer taşeron işçiler için 2020'de yapılacak sözleşmelerin çok önemli olduğu ve 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Seçimi olması nedeniyle burada güzel haklar alınabileceği belirtiliyor.

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?

Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.

Taşeron işçi olarak çalışırken 2 Nisan itibariyle sürekli işçi ve belediye şirketlerine geçen çalışanlar için ise Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümleri 2020 yılına kadar geçerli olacak sosyal ve mali hakları düzenlenmişti. Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere 6 şar aylık dilimlerde yüzde 4+4 şeklinde zam yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat ücretlerde oluşabilecek enflasyon farkı ve belediye şirketlerine geçen işçilere ilave tediye vb. bir çok konuda mali ve sosyal haklar yönünden eksikliği ortaya çıkmış, kadroya geçen işçiler ve sendikalar tarafından eleştirilmişti.