Binlerce kişi bekliyor! Bekçi maaşları arttı mı? 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi maaşları arttı mı? 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımlarına ilişkin meraklı bekleyiş sürerken bekçilere de müjdeli haber geldi. TBMM'nin yeniden göreve başlamasıyla birlikte bekçilikle ilgili düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Bekçilerin çalışma şartlarında ve maaşlarında iyileştirme yapılacağı belirtiliyor. Bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar da bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımının ne zaman yapılacağına ilişkin bir duyuru henüz yayınlanmadı. Duyuru yapılması halinde haberimizden öğrenebileceksiniz.