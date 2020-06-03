



BAKAN PEKCAN'DAN "İHRACATTA EN KÖTÜ GERİDE KALDI" MESAJI

Desteklerin olumlu etkisi ihracat rakamlarına da yansıdı. Dış satım mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 10,84 arttı. Bu dönemde AB'ye ihracattaki artış yüzde 17,3 olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata ilişkin değerlendirmesinde, mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanma dönemine girildiğini belirterek, ihracatın hazirandan itibaren toparlanmaya devam etmesini beklediklerini kaydetti.