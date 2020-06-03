Yeni ekonomi destek paketi vatandaşın yüzünü güldürdü! İşte yeni ekonomik paketin detayları...

YENİ PAKET DEVREDE

Dinamik bir şekilde yürütülen süreçte ekonomi yönetimi şimdi kamu bankaları aracılığı ile yeni bir destek paketler dizisini daha devreye alıyor ki bu noktada tam anlamıyla piyasaya can suyu olacak.

Özellikle emeklilere tatil imkanı, evleneceklere çeyiz desteği, konut ve otomobilde yapılacak kampanyalar sadece tüketiciyi değil bu sektörleri de hareketlendirecek ve 1 Haziran ile başlayacak normalleşme döneminde ticaretin ve ekonomik faaliyetin de hareketlenmesini sağlayacak.