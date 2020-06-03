Yeni ekonomi destek paketi vatandaşın yüzünü güldürdü! İşte yeni ekonomik paketin detayları...

İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandığında Türkiye'nin salgın öncesi ve sonrasında aldığı tedbirlerin ne kadar isabetli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Ocak ve Şubat aylarında başlayan büyüme trendi aslında Mart'ın ikinci yarısındaki durgunluğa rağmen Türkiye'yi pozitif ayrıştırdı. Dünyanın dev ekonomileri ilk çeyrekte küçülürken Türkiye yüzde 4.5'luk büyüme ile farkını ortaya koydu.
Şimdi bu başarının yılın diğer bölümlerine taşınması için alınan tedbirler çok önem kazanıyor. Ekonomi yönetiminin öncelikle istihdamın korunması, iş yerlerinin yaşaması, hane halklarının gelir kaybının önlenmesi ve ekonomik faaliyetin canlanması için aldığı dinamik tedbirler devam ediyor. KOBİ'lere, esnafa, işletmelere, alt ve orta gelir gruplarına sağlanan destekler bu süreci çok az hasarla atlatmamızı sağlayacak.
HER KESİME NAKİT DESTEĞİ
Yüzde 90'ı KOBİ olan 184 bin 381 firmaya 148 milyar lira İşe devam desteği verilirken, 1.1 milyon esnafa 25,5 milyar liralık kaynak aktarıldı. Yine bireysel destek kredisinde 6,2 milyon vatandaşa üstelik 6 ay ödemesiz 37,3 milyar lira verildi. 5 milyondan fazla haneye 100'er lira ödenirken kısa çalışma ödeneği ve destek ödemeleriyle sosyal destekler 11 milyar lirayı geçti.
YENİ PAKET DEVREDE
Dinamik bir şekilde yürütülen süreçte ekonomi yönetimi şimdi kamu bankaları aracılığı ile yeni bir destek paketler dizisini daha devreye alıyor ki bu noktada tam anlamıyla piyasaya can suyu olacak.
Özellikle emeklilere tatil imkanı, evleneceklere çeyiz desteği, konut ve otomobilde yapılacak kampanyalar sadece tüketiciyi değil bu sektörleri de hareketlendirecek ve 1 Haziran ile başlayacak normalleşme döneminde ticaretin ve ekonomik faaliyetin de hareketlenmesini sağlayacak.
ESNAF BİZİ BEKLİYOR
1 Haziran itibariyle özellikle yeme içme sektöründeki esnaf da işlerinin başında olacak. dünden itibaren birçok işyerinde hummalı bir hazırlık da başladı. Bu sektör istihdam deposu olması açısından çok önemli. Milyonlarca çalışan da böylece işine yeniden kavuşacak. Yine turizm ve seyahat sektörlerinde başlayacak faaliyetle büyük çoğunluğu genç olan çalışanlar işlerine dönecek.
Şimdi yaraları sarma zamanı… Elbirliği ile bu süreci en haz hasarla atlatacağız.