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    • 02.06.2020 11:52
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    Son dakika: 'tan "4 yeni finansman paketi" değerlendirmesi

    : Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz.

    Kamu katılım finans kuruluşları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

    Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Berat Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "4 yeni finansman paketi" değerlendirmesi
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