Kamu katılım finans kuruluşları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz. https://t.co/9FCPuOPsfe — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 2, 2020

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." dedi.