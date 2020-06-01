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    • Ekonomi
    • 01.06.2020 15:22
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    • 01.06.2020 15:22
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan esnafa "hayırlı olsun" mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , uzun bir sürenin ardından yeniden kepenklerini kaldıran esnafa, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla "Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

    Bakan Albayrak'tan esnafa hayırlı olsun mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnafın ekmek teknelerine kavuştuğunu açıkladı.
    Bakan Albayrak sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi. Bakan Albayrak, paylaşımında iş yerlerini açan esnafın fotoğraflarına da yer verdi.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa "hayırlı olsun" mesajı
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