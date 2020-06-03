Faiz oranları düştü, eski krediler ne olacak? Konut ve taşıtta kredi yapılandırma olacak mı?

*Mutlaka yeni araç ve ev mi almak lazım?

Hayır, destek paketlerinde hem sıfır konut ve araçlar için hem de ikinci el otomobil ve evler için de seçenekler bulunacak.

*Konut kredisinde 15 yıllık vadeyi kullanmak zorunlu mu?

Vade seçeneği konutta 15 yıla kadar uzatıldı. Ancak imkanı olanlar burada daha kısa vadede borçlanabilecek ve ödemelerini daha kısa sürede bitirilecek.

*Belirlenen limitten daha yüksek kredi olacak mı?

Daha çok vatandaşın bu desteklerden faydalanması için konutta bazı sınırlamalar getirildi. Buna göre üç büyük ilde 750 bin liradan daha fazla kredi alınamayacak. Konutta peşinat yüzde 10'a düşürüldüğü için de 830 bin liralık bir ev alındığında 83 bin lira peşin verilip 747 bin liralık kredi kullanılabilecek.

*Şu anda kullandığımız krediyi yapılandırabilir miyiz?

Şu anda konut kredisi kullananlar için henüz böyle bir açıklama yapılmadı. Yani bu yeni bir paket olduğu için geçmiş kredilere etkisi olmayacak. Ancak bankalar böyle bir karar aldıklarında yeni faiz oranları ile yapılandırma olabilir. Fakat şu anda böyle bir imkan bulunmuyor.