Temmuz zammı ne kadar olacak? Mayıs ayı enflasyon oranına göre memur maaşları…

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek enflasyon oranları pek çok emekli tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon emekli maaşlarını nasıl etkileyecek? Emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? 2020 Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU!

2020 yılının ilk 4 ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında yüzde 0,35, Mart ayında yüzde 0,57, Nisan ayında yüzde 0,85, Mayıs ayında ise yüzde 1,36 arttı. 5 aylık enflasyon yüzde 4,56 oldu. Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49enflasyon farkı almıştı.

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU

2020 yılı için açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 artmış durumda. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netleşmiş olacak.

ZAM İÇİN MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR

Temmuz 2020 maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde memur ve emekliler için enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YÜZDE 4 ZAM ALINMIŞTI

2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu orana enflasyon farklı eklenirse maaşlar ne olacak?

MART AYINDA TÜFE

Mart 2020 "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" oldu.

NİSAN AYINDA TÜFE

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %10,94, aylık %0,85 arttı.

MAYIS AYI TÜFE

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

3 AYLIK ENFLASYON TOPLAMI NE OLDU?

3 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sonrası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşması durumunda memur maaşına zam olacak.

MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında kafa karışıklığına istinaden "memur enflasyon farkı zammı oranı nasıl hesaplanır" şeklinde sorulara cevap verebilmek için hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklamak istedik. Aşağıda Ekim 2019 itibarıyla yapılan hesaplamayı görebilir ve sonraki dönemlerde de aynı hesaplamayı yapabilirsiniz.

Enflasyon oranları Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE) her ayın başında TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan bültenin en altında "Tablo-3: Tüketici Fiyat Endeksi ve değişim oranı (%) (2003=100)" şeklinde excel formatında tablo paylaşılmaktadır.