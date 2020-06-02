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    • Ekonomi
    • 02.06.2020 13:39
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    • 02.06.2020 13:45
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    de flaş gelişme! 'nin Otomobili'nin fabrikası " olumlu" raporunu aldı

    haberi... 'nin Otomobili Girişim Grubu () tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen Türkiye'nin Otomobili yatırımı 'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli Çevre ve 'ndan () raporunu olumlu olarak aldı.

    Yerli otomobilde flaş gelişme!

    'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve tarafından hazırlanan raporda, "Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince bakanlığımızca ' olumlu' kararı verilmiştir." ifadesine yer verildi.

    Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek.

    Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak.

    Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

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