Süleyman Toplusoy verdiği bir röportajda büyük aşk ile evlendiği eşi İpek Toplusoy ile olan evliliğini şöyle anlatmıştı

Roman Mağazaları Başkan Yardımcısı ve ortağı Süleyman Toplusoy, bir davette tanıştığı eşi İpek Toplusoy'a ilk görüşte aşık olduğunu söylemiş

"Eşimi ilk gördüğümde evleneceğim kadın bu" demişti.

Roman Mağazaları Başkan Yardımcısı ve ortağı Süleyman Toplusoy, eşi İpek Toplusoy ile son derece huzurlu bir hayat sürüyor. Eşi İpek Hanım'ı ilk gördüğünde aşık olan ve onunla evleneceğini hisseden Süleyman Toplusoy'un başka bir aşkı daha var kızı Zeynep. Bir yaşındaki kızları Zeynep'in gülüşü için dünyaları vereceklerini söyleyen İpek-Süleyman Toplusoy çiftinin Çekmeköy'deki mutlu yuvalarına misafir olduk.