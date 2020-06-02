Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış simalarından iş insanı Süleyman Toplusoy, bugün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. İpek Toplusoy ile evli olan ünlü iş adamın 3 kızı bulunuyor.
Sabah 8.00'de kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından Bağdat Caddesi'ndeki Florence Nightingale Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Toplusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜLEYMAN TOPLUSOY KİMDİR?
Roman Mağazaları Başkan Yardımcısı ve ortağı olan Süleyman Toplusoy, 59 yaşındaydı. Cemiyet hayatının önde gelen simalarından olan Toplusoy, İpek Toplusoy ile evliydi. 3 kızı olan ünlü iş adamının Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi var.
Süleyman Toplusoy verdiği bir röportajda büyük aşk ile evlendiği eşi İpek Toplusoy ile olan evliliğini şöyle anlatmıştı
Roman Mağazaları Başkan Yardımcısı ve ortağı Süleyman Toplusoy, bir davette tanıştığı eşi İpek Toplusoy'a ilk görüşte aşık olduğunu söylemiş
"Eşimi ilk gördüğümde evleneceğim kadın bu" demişti.
Roman Mağazaları Başkan Yardımcısı ve ortağı Süleyman Toplusoy, eşi İpek Toplusoy ile son derece huzurlu bir hayat sürüyor. Eşi İpek Hanım'ı ilk gördüğünde aşık olan ve onunla evleneceğini hisseden Süleyman Toplusoy'un başka bir aşkı daha var kızı Zeynep. Bir yaşındaki kızları Zeynep'in gülüşü için dünyaları vereceklerini söyleyen İpek-Süleyman Toplusoy çiftinin Çekmeköy'deki mutlu yuvalarına misafir olduk.