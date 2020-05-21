ÇED raporunun yanı sıra Gemlik'te denize sıfır bin dönüm askeri kamp arazisi üzerine inşa edilecek dev tesisin zemin etütleri de gerçekleştirilirken, elektrik, su ve doğal gaz gibi gerekli olan tüm alt yapı da hazır hale getirildi.

Temel atma öncesi 1 milyon metrekarelik dev arazide hummalı bir çalışma da aralıksız sürüyor.

Bölgeden edindiği bilgilere göre; askeri kamp arazisi üzerinde bulunan yapılar yıkılırken, fabrika temeli için gerekli olan kazı işlemlerine de başlandı.

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Mayıs ayında temelinin atılması planlanan fabrika için geçtiğimiz günlerde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık öngörmediklerini en fazla bir kaç haftalık sarkma olabileceğine işaret etmişti.