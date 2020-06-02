Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi hakkında ortak açıklama: O firmalar kapsam dışında

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yeni kredi paketleriyle ilgili ortak açıklama yaptı. "Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankalarımız tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulmuş ve 1 Haziran itibariyle kamuoyu ile paylaşılmıştı.