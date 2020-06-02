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    • Ekonomi
    • 02.06.2020 14:42
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    • 02.06.2020 14:42
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    Son dakika: fonları 'yi de kapsayacak!

    Son dakika herleri… Avrupa Birliği’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, AB fonları ’yi de kapsayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi "Türkiye, AB'ye aday bir ülke olarak 'ya dahil durumdadır. IPA Türkiye'yi de kapsayacak." diye konuştu.

    AB fonları Türkiye'yi de kapsayacak!

    Varhelyi, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jutta Urpilainen, AB'nin gelecekteki bütçesinde dış ilişkiler alanına aktarılması planlanan mali kaynaklar hakkında basın toplantısı düzenledi.

    AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağında fonlarına 14,5 milyar avro kaynak ayrılmasını teklif ettiklerini belirten Varhelyi, ", AB'ye aday bir ülke olarak IPA'ya dahil durumdadır. IPA Türkiye'yi de kapsayacak." diye konuştu.

    IPA fonları, Türkiye'nin AB müktesebatına uyumu ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen proje ve programlar vasıtasıyla kullanılıyor.

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