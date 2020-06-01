4 yeni kredi destek paket avantajı! Konut, taşıt, tatil, sosyal destek kredi faiz oranları ne kadar?

Milyonlarca vatandaş kredi faiz oranlarında yapılacak açıklamayı bekliyordu. Vatandaşın yüzünü güldüren farklı kredi destekleri üç kamu bankası tarafından duyuruldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. İşte konut, taşıt, tatil, sosyal destek kredi paketleri...
KONUT KREDİSİ
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
TAŞIT KREDİ PAKETİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.
SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ
Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.
TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.
Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.
Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.
Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkanı sağlanacak.
Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.
Tatil destek kredi paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.
BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNDE REKOR KULLANDIRIM
Kamu bankaları tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade ederken, 40 milyar TL'ye yakın finansman imkanı kullandırıldı.
Söz konusu kredi paketi ile son 2 ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapıldı. Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuruları sona erdi.
KAMU BANKALARINDAN TARİHİN EN DÜŞÜK KONUT KREDİ FAİZ HAMLESİ
Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile kamu bankaları tarafından yarından itibaren vatandaşlara sunulacak.
KONUTTA 'BENZERSİZ DÜŞÜK KREDİ ORANI' SATIŞLARI YENİDEN HAREKETLENDİRECEK
Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, sektörde bayram havası oluşturdu. "Eşsiz fırsat" olarak nitelendirdikleri kampanyanın salgının etkilediği sektörde bahar havası oluşturacağını belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri, tüketicilerin ertelediği alımların harekete geçeceği, böylece yıl sonu satış adedinde bir milyonun çok rahat aşılacağı görüşünde birleşiyor.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.
Buna göre, 15 yıla kadar vadelerde, birinci el/sıfır konutlar için aylık yüzde 0,64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, nisanda konut satışlarının, salgın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 düştüğünü, gerilemenin tatillerin ve salgının etkisiyle mayısta da sürdüğünü söyledi.
Yapı ruhsatlarında görülen azalmanın inşaat sektöründeki durgunluğa işaret ettiğini dile getiren Erkurtoğlu, kamu bankalarının kredi paketinin sektöre canlılık katacağını bildirdi.
Erkurtoğlu, "Özellikle üç büyük ilde sunulan 750 bin liraya kadarlık kredi satışları ivmelendirecektir. Özellikle herkesin ikinci el konuta yöneldiği bir dönemde birinci el konutta yapılan yüzde 0,64'lük faiz oranı ve azami 12 ay ödemesiz dönem, konut alımları için tarihi bir fırsat oluşturuyor. Bir daha bu kadar düşük faiz oranlarının sağlanacağını düşünmüyoruz." dedi.
Ahmet Erkurtoğlu, birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde yüzde 0,74 olarak sağlanan aylık faiz oranıyla konut edinmenin tam zamanı olduğunu sözlerine ekledi.
"DÜŞÜK FAİZ SAYESİNDE SALGINA RAĞMEN KONUT SATIŞLARI BİR MİLYONU AŞAR"
Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün canlanmasının 200'den fazla alt sektörün hareketlenmesi manasına geldiğini söyledi.
Salgınla azalan konut satışlarının yeni destekle artacağını, paketin tüketiciye önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Timur, şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye'de konut sadece güvenli bir liman değil, son 4 yıldır neredeyse artmayan fiyatlar sayesinde müthiş bir fırsat oluşturuyor. Yeni açıklanan desteklerle hem tüketiciye oldukça kazançlı bir fırsat sunuluyor hem de ekonomiyi canlandıracak etkili bir hamle başlatılıyor. Bu, bekleyen konut talebini hareketlendirebilir ve yıl sonunda yine 1 milyonun üzerinde satış ile Avrupa lideri olabiliriz."
"AYLIK TEKRAR 100 BİN ADETLERİ GÖRECEĞİZ"
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, kredi paketinin ülke ekonomisini canlandırmak için kıymetli bir adım olduğunu belirterek, "Nitekim neredeyse tüm sektörlerle konut sektörü iç içe. Bu teşvik, satışları, satışlar da yeni projeleri hızlandıracaktır." dedi.
Yılmaz, "Ben hep diyorum: Konut almanın tam zamanı. Hele de böyle bir konut kredi faiz oranları teşviki açıklanmışken. Nitekim 2015 başından bu yana bina inşaat maliyeti yüzde 106 artarken, fiyatlar sadece yüzde 59 yükselmiş. Bu gayrimenkul alanın kazanacağı bir resim. Bu teşvikle aylık konut satışlarının tekrar 100 bin adetin üstüne çıkması mümkün olabilecek." dedi.
Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, salgın nedeniyle birçok ülke ekonomisi büyük zarar görürken, Türkiye'nin bu zorlu süreçte gösterdiği başarıyı yeni açıklanan kredi destek paketleriyle üst seviyeye çıkardığını söyledi.
Babacan, "Yeni açıklanan bu kredi desteğiyle orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanmış olacak. Ev sahibi olmayı kolaylaştıran bu tarihi imkanla sektörümüzün kısa vadede yaşadığı sıkıntılarının ortadan kaldırılacağını ve ilerleyen süreçte sektörün tekrar ivme kazanacağını ön görüyoruz." diye konuştu.
"ORTA VE ALT GELİR GRUBU ÖDEMELERİNİ 180 YAYARAK EV SAHİBİ OLABİLECEK"
Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, insanların son yıllardaki yüksek konut kredisi sonrası alımlarını ertelediğini, tam sektörde hareketlenme başlamışken koronavirüs salgınının başladığını söyledi.
Salgının, konut almak gibi çok önemli bir konuda insanları düşündürdüğünü dile getiren Özgün, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu nedenle insanlar tekrar bekleme moduna geçmişti. Ancak Türkiye'de ev ihtiyacı olan çok yüksek bir kesim var. Kiracılık oranı yüzde 70'lere yaklaşmış durumda. Dolayısıyla ciddi bir konut alım isteği var. Özellikle orta ve alt gelir grubunda bu istek yüksek. Özellikle orta kesimi hedefleyen yeni kredi paketi sayesinde alt gelir grubu da ödemelerini yüzde 0,64 gibi düşük bir oranla ve 180 aya yayarak ev sahibi olabilecek. Paketin İstanbul'da dışındaki illerde de çok ciddi hareketlilik sağlayacağını düşünüyorum."