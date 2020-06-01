4 yeni kredi destek paket avantajı! Konut, taşıt, tatil, sosyal destek kredi faiz oranları ne kadar?

Milyonlarca vatandaş kredi faiz oranlarında yapılacak açıklamayı bekliyordu. Vatandaşın yüzünü güldüren farklı kredi destekleri üç kamu bankası tarafından duyuruldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. İşte konut, taşıt, tatil, sosyal destek kredi paketleri...

KONUT KREDİSİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.