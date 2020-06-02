Sicili bozuk olana ve hacizlik olanlara kredi verilecek mi?

Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.

Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.

Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;

– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.

– Taksitlerinizi azaltabiliyor.

– Daha az faiz ödeyebiliyor.

Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiginiz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.

Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.