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    • 01.06.2020 12:44
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    : Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketiyle ilgili flaş açıklama

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından bugün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "Yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı , kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını bildirdi.

    Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın devreye aldığı yeni kredi paketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Bakan Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketiyle ilgili flaş açıklama
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