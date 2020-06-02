Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşları, kamu banka ve kamu katılım finans kuruluşlarının açıkladığı finansman paketlerini fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu banka ve finans kurumlarının, finansman paketlerinin imkanlarını ürün veya hizmetlerine fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını hatırlatarak bu kurumları da göstermiş oldukları hassasiyet için tebrik etti.

Yerli üretimi desteklemek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 4 finansman paketi açıklayan Kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu. https://t.co/7Wq0ZFmRh1 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 2, 2020

Albayrak, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Yerli üretimi desteklemek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 4 finansman paketi açıklayan kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu. Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davet ediyor, bir kez daha tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum."

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamada, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulduğu ve 1 Haziran itibarıyla kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada,ifadelerine yer verildi.