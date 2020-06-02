Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 2 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 85,80 88,10 -2,61 Alkim Kimya 12,15 12,44 -2,33 Pegasus 59,40 60,45 -1,74 Tat Gıda 8,85 9,00 -1,67 Türk Traktör 62,30 63,30 -1,58 Kardemir (D) 2,57 2,61 -1,53 Bim Mağazalar 63,05 64,00 -1,48 Aksa Enerji 4,74 4,81 -1,46 Mavi Giyim 45,82 46,38 -1,21 Türk Hava Yolları 12,61 12,76 -1,18 İskenderun Demir Çelik 7,00 7,08 -1,13 Karsan Otomotiv 1,83 1,85 -1,08 Good-Year 4,89 4,94 -1,01 Kerevitaş Gıda 3,98 4,02 -1,00 Selçuk Ecza Deposu 8,09 8,17 -0,98 Brisa 10,95 11,05 -0,90 İş Yatırım Menkul Değerler 5,79 5,84 -0,86 Anadolu Efes 18,52 18,65 -0,70 Sarkuysan 5,71 5,75 -0,70 Gözde Girişim 4,29 4,32 -0,69