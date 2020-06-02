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Taşıt kredisi çekeceklere müjde! Faizler düştü! İşte çekilecek taşıt kredisine göre ödeme tutarları

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. İşte o markalar ve ödeme tutarları...

02.06.2020 11:21 - Son Güncelleme: 02.06.2020 11:37
Taşıt kredisi çekeceklere müjde! Faizler düştü! İşte çekilecek taşıt kredisine göre ödeme tutarları

Koronavirüs pandemisi sürecinde normalleşmeye gidilmesiyle birlikte kamu bankaları tarihi düşük faiz/finansman oranları kredi paketi açıkladılar. Kredi paketinde konut kredi, ,taşıt kredisi, tatil kredisi, ihtiyaç kredisi yer aldı.

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Taşıt kredisi çekeceklere müjde! Faizler düştü! İşte çekilecek taşıt kredisine göre ödeme tutarları

Sıfır taşıt kredisi çekecekler için ise yerli üretim yapan firmaların kampanyaya dahil olacağı belirtildi.

Taşıt kredisi çekeceklere müjde! Faizler düştü! İşte çekilecek taşıt kredisine göre ödeme tutarları

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler, firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanacak.

Taşıt kredisi çekeceklere müjde! Faizler düştü! İşte çekilecek taşıt kredisine göre ödeme tutarları

Türkiye'de yerli olarak otomobil ve ticari araç üretimi yapan firmalar bulunuyor. Bazı firmaların anlaşma yapacağı beklentisi ise yüksek.

Taşıt kredisi çekeceklere müjde! Faizler düştü! İşte çekilecek taşıt kredisine göre ödeme tutarları

İşte Hürriyet'in haberine göre yerli üretim yapan binek otomobil markaları...

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