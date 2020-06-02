Gayrimenkul sektöründen özel bankalara çağrı! "Desteğin büyümesini bekliyoruz"

GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) İshak Kurtuluş Altun, "Sektör kamu bankaları tarafından açıklanan kredi paketi imkanını iyi değerlendirmeli. Bu, özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, kamu bankalarının açıkladığı kredi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Altun, paketin gayrimenkul sektörü için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Altun, paketin özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özel sektör bankalarının da devreye girerek bu desteğin büyümesini bekliyoruz. Pandemiyle birlikte sektörde oluşan durgunluk bu şekilde ortadan kalkabilir. GABORAS olarak süreci destekliyoruz ve çok doğru buluyoruz. Bu şekilde yüksek imalatlardan dolayı aşırı şişen stokları eritme imkanımız da doğuyor.

Ancak yeniden, yılda 1 milyonu aşan talep fazlası gayrimenkulün üretilmesi bundan sonraki süreçte kaldırılamayacak bir sorun oluşturacaktır. Bu fırsatın bu anlamda çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor."