Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.06.2020 15:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2020 15:42
    ABONE OL

    duyurdu, tarih belli oldu! 1 Temmuz'da geliyorlar...

    Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren Ukrayna ile Türkiye arasında düzenli uçak seferlerinin başlayabileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin düzenli uçak seferlerini başlatmaya ve Ukraynalı turistleri kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

    Ukrayna duyurdu! Tarih belli oldu

    Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, 1 Temmuzdan itibaren Ukrayna ile düzenli uçak seferlerini başlatmaya ve Ukraynalı turistleri kabul etmeye hazır olduğunu söylediğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon konuşması gerçekleştirdiklerini ve söz konusu konuşmada, iki ülke ilişkilerini etraflıca ele aldıkları bildirildi. Telefon konuşmasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin 1 Temmuz'dan itibaren sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına açmaya ve Ukrayna ile düzenli uçak seferlerine başlamaya hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

    Haberler Ekonomi Ukrayna duyurdu, tarih belli oldu! 1 Temmuz'da geliyorlar...
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri