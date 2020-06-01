İş dünyasından Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketine tam destek

"KREDİ PAKETİNİN ÇARKLARI HIZLANDIRICI BİR ETKİ YAPACAĞINA İNANIYORUM"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sadece arz tarafına değil, talep tarafına da ket vurduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti: "Arzı eski seviyeye taşıyacak şey de taleptir. Dolayısıyla talebi canlandıracak adımlara özellikle ihtiyacımız vardı. Kamu bankalarının başlattığı bu süreci, özel bankaların da aynı titizlikle uygulayacaklarına inanıyoruz. Böylece iç talep daha da artarak ekonomiye olumlu katkıda bulunacaktır.

Normalleşme takvimi ve yaz aylarının gelmesi ile pek çok sektörde ertelenen talebin devreye girmeye başlayacağı bugünlerde, açıklanan kredi paketinin çarkları hızlandırıcı bir etki yapacağına inanıyorum. Daha önce de açıkladığımız gibi bankacılık sektörünün iç talebi daha da artıracak ve geliştirecek işler yapması, kontrollü normalleşme döneminde ekonominin çarklarının da normalleşmesini sağlayacaktır."