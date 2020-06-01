Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanma nasıl olur?

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri telefon numarasını aradıktan sonra çağrınıza yanıt veren operatörün yönlendirdiği adımları takip ederek müşteri hizmetleri temsilci ile direkt iletişime geçmekte zorlanıyorsanız, bu yazıda bahsettiğimiz Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yollarını deneyebilirsiniz. Bu sayede telefonda uzun süre vakit geçirmek yerine probleminizin çözümü için daha hızlı bir şekilde adım atabilirsiniz.