Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları ne oldu? Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak, taşıt ya da konut almak için bankaların güncel kredi kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar aynı zamanda bankalar arasındaki faiz indirim yarışında son durumun ne olduğunu da merak ediyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları ile ilgili yapılan açıklamada faizlerde düşüşe gidildiği açıklandı. 1 Haziran 2020 tarihinde açıklanan güncel faiz oranlarının bir kısmı 2 Haziran'dan itibaren, bir kısmı ise 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Tüketici ihtiyaç, tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranları, çok düşük oranlarla vatandaşlar tarafından kullanılabilecek. Kredi faiz oranları son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası, ilk 12 ay ödemesiz olmak üzere 15 yıla kadar vadeli konut kredisi paketini erişime açtı. Buna göre sıfır konutlarda 0,64 ve ikinci el konutlarda 0,74 faiz oranları ile kullanılabilecek. Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren Ziraat Bankası şubelerinde yapılacak.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası taşıt kredisi kapsamında yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren Ziraat Bankası şubelerine yapılabilecektir.
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ZİRAAT BANKASI TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi:
Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;
Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar Ziraat Bankası web sitesinde yayımlanacak.
Faturalı Tüketici Kredisi:
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına Ziraat Bankası'nda açılacak hesaba ödenecektir.
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?
İhtiyaç kredisi almak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:
18 yaşını doldurmuş olmak,
Sabit bir gelirinizin olması,
Bankaların sizi araştırması ve sonucunun olumlu olması,
Talep edeceğiniz kredi taksitleri evinize gelirin yarısının üzerinde olmamalıdır,
Bu şartları sağladığınız takdirde herhangi bir bankaya başvurarak ve gerekli evrakları tamamladıktan sonra ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç kredisi verilirken ekstradan size hayat sigortası yapılır. Her bankanın ihtiyaç kredi başvurusu kabul şartları birbirinden farklı olabilmektedir.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanma nasıl olur?
Ziraat Bankası müşteri hizmetleri telefon numarasını aradıktan sonra çağrınıza yanıt veren operatörün yönlendirdiği adımları takip ederek müşteri hizmetleri temsilci ile direkt iletişime geçmekte zorlanıyorsanız, bu yazıda bahsettiğimiz Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yollarını deneyebilirsiniz. Bu sayede telefonda uzun süre vakit geçirmek yerine probleminizin çözümü için daha hızlı bir şekilde adım atabilirsiniz.
lkemizin kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, 1863 yılında kurulmuştur. "Bir bankadan daha fazlası" sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası'nın geniş biz hizmet ağı bulunmaktadır. Bu hizmet ağının önemli unsurlarından bir tanesi olan müşteri hizmetleri, bankanın müşterilerine her türlü problemlerinin çözümü noktasında hizmet vermektedir. Kimi zaman müşteri hizmetleri telefon numarası tuşlandıktan sonra müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek için tuşlanması gereken tuşlar hakkında karmaşa yaşanabiliyor. Telefonu yanıtlayan otomatik operatör sisteminin yönlendirmesi ile temsilci ile direkt iletişime geçmek mümkün olmayabiliyor. Bu konuda müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yolları devreye giriyor. Ziraat Banka'nın müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için arama yaptıktan sonra hangi tuşları tuşlamak gerekiyor?
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine bağlanma
Öncelikle bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 444 0 444'ü arayın.
Sonrasında 1'i ve ardından 6'yı tuşlayın.
Devamındaki menüde 0'ı tuşlayarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.