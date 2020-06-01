1000 TL yardım sonuçları sorgula! E-Devlet pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama sayfası!

1000 TL yardım sonuçları sorgula! E-Devlet pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. E-Devlet ekranından yüzbinlerce kişi 3. faz sosyal yardım almak için başvuruda bulunmuştu. İlk iki faz ödemeleri Bakanlık tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ödenmişti. Peki, 1000 TL yattı mı? 1000 TL yardım sonuçları sorgulama ekranı üzerinden size para çıkıp çıkmadığını öğrenebilir ve ardından bu parayı alabilirsiniz.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Değerlendirmelerin tamamlandığı ailelere ise ödemeler yapılıyor.
KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
3. FAZ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR
1. Faz: 2.1 milyon aileye 1000'er lira ödendi. Toplam ödeme 2 milyar 111 milyon 254 bin lira oldu. Bu noktada sosyal yardım alan vatandaşlara ödemeler yapılırken başvuru şartı aranmadı.
2. Faz: 2.3 milyon aileye 1000'er lira ödendi. 2 milyar 316 milyon 10 bin lira bu vatandaşlara verilmiş oldu. Burada da sosyal yardım alanlar listelenerek ödeme yapıldı. Burada da başvuru şartı aranmadı.
3. Faz: Bu güne kadar 892 bin 13 haneye 1.000'er lira ödendi, ödemeler sürüyor. Burada başvuru şartı aranırken bazı şartlarda konuldu.
KİMLER ALAMAYACAK?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.