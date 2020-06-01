Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

İş Yatırım'ın "Düşük faiz ortamında getiri arayışı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

- Bayram tatili sonrası iyi haberlerle Haziran ayına başlıyoruz. Vaka sayısının azalması ve ekonominin açılması beklentisi ile yüzde 3.0 yükselen S&P 500 psikolojik olarak önemli 3.000 seviyesini aşarak sene başından beri kaybının büyük kısmını geri aldı.

- Başkan Trump'ın Cuma günkü konuşmasında Çin'e yaptırım konusunda net bir mesaj vermemesi üzerine Hong Kong ve Şanghay borsalarında sert yükselişle haftaya başlıyoruz.

- Doların gerilemesi ve gelişmekte olan ülke paralarındaki değer artışları risk iştahının güçlenmeye devam ettiğini teyit ediyor.

- Türkiye varlıkları küresel yükselişin gerisinde de kalsa dünyayı takip ediyor. Yabancı yatırımcıların genelde satış yönünde olduğu Borsa İstanbul yerleşik yatırımcıların alışlarıyla son üç haftada yüzde 7.0'den fazla yükseldi.

- Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası negatif alana geçen reel faiz yatırımcıları alternatif getiri aramaya zorluyor.

- ABD dolarının değer kaybetmesine ve gelişmekte olan ülke paralarının değer kazanmasına paralel güçlenen Türk lirası getiri arayan tasarruf sahibinin Borsa İstanbul'a yönelmesini kolaylaştırıyor.

- ABD piyasaları ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyrin devam edeceğine işaret ediyor. 105,000 seviyesini zorlanmadan aşan Borsa İstanbul için direnç seviyeleri olarak 106,500 ve 108,000 öne çıkıyor.

- Aktif oranında kredileri artırmaya yönelik yapılan değişiklikler ve kamu bankalarının konut kredilerinde vadeyi 15 yıla çıkartıp aylık faizi yüzde 0.64'e indirmesini banka hisseleri için negatif gayrimenkul yatırım ortaklıkları için pozitif görüyoruz.