Koronavirüs süresinde geçen ilk çeyrek ekonomik büyümeler belli oldu. Dünya ekonomisinin daralmaya gittiği bu dönemde Türkiye ekonomisinden büyük bir başarı kaydedildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4.5 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek büyüme rakamlarını son dakika olarak açıkladı. Buna göre; 1. çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 büyüdü.

Konuyla ilgili A Para'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kerem Alkin açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi.Alkin, "Türkiye, 1. çeyrekte hiçbir dünya ülkesine nasip olmayan bir büyümenin tadına varalım. Bu çok önemli. ABD'nin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde -5 geldi. Almayanın -3. Avrupa bölgesine bakınca çoğu ülkelerin hepsi eksi büyüme kaydetti. Bütün bu tablo içerisinde Türkiye'nin +4.5 altın gibi parlıyor. Türkiye'nin süreçleri nasıl başarılı bir şekilde yürüttüğünün de bir göstergesidir bu." dedi.