Otobüs firmaları 1 Haziran'dan itibaren yolcu taşımacılığı için son hazırlıklarını yaparken, bilet satışları da hız kazandı.



EŞLER DE AYRI OTURACAK

Şehirlerarası otobüs firmaları, yeni dönemde yüzde 50 doluluk ile çalışabilecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "2+1 otobüsler cam kenarına oturuşlar şeklinde yolcu taşıyor. Eşlerin bile seyahat ederken ayrı ayrı oturması gerekiyor ama bunun düzenlenmesini istiyoruz. 330 otobüs firması var. 8 bin otobüs şehirlerarası çalışıyor. En kötü günde otogardan kalkan otobüs sayısı 1500 iken, 15'e kadar düşmüştü. 65 yaş ve üzerine seyahat izniyle 150-200'e çıkmıştı. Şimdi yeni bir düzelme bekliyoruz" diye konuştu.