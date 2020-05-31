Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı salgın sırasında yaşananların günlük ekonomide esnafın ne kadar önemli ve kritik bir yer tuttuğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Pekcan, pek çok ürün ve hizmeti tüketiciye yerinde ve doğrudan sunan esnaf ve sanatkarın gerek istihdamın korunması gerekse iktisadi faaliyetlerin devamlılığının sağlanmasındaki önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin sağlık alanında verdiği mücadelenin benzerini ekonomik alanda da verdiğini ifade eden Pekcan, "Hem sağlık hem de ekonomik mücadelemizde dünya genelindeki birçok ülkeye kıyasla oldukça iyi bir noktadayız." diye konuştu.