Emeklilere tatil kolaylığı için düğmeye basıldı. Uygun maliyetli tatil finansmanı için kollar sıvanırken, emeklilere özel indirimli otel ve ulaşım kampanyaları da gündeme geldi. Bu sayede emekliler hesaplı tatil yapabilecek. Orta gelir grubuna mensup emekli ve çalışanları ev sahibi yapmak için de düşük faizli konut kredilerinin devreye alınması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın emeklilere yönelik müjdelediği yeni ekonomik paketlerin detayları netleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından normalleşme sürecinde uygulamaya geçirilecek yeni düzenlemeler hakkında kapsamlı bilgiler sayfamızda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİLERE TATİL VE SEYAHAT DESTEĞİ
Vatandaşların pek çok alandaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için uygun maliyet ve vade ile kaynak sağlanacağı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilecek kredi paketi aynı zamanda yerli üretimi de destekleyecek. Ekonomi kaynaklarından alınan en güncel bilgilere göre, kamu bankalarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında düşük maliyetli krediler, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet – motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için emekli ve çalışanların kullanımına sunulacak. Bu sayede hem vatandaşın sosyal ihtiyaçları uygun maliyetlerle finanse edilecek hem de bu sektörler desteklenmiş olacak. Turizm alanında da cazip paketler hazırlanıyor. Yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Kredi, çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek.
EMEKLİYE 3'LÜ FIRSAT
Destekler arasında emeklilere tatil kolaylığının da yer alması bekleniyor. Ekonomi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu bankaları tarafından turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Tatil kredisi çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli finansman verilecek. Bankaların atacağı bu adımlara, turizmcilerin de katılması ve emeklilere sunulan tatil fırsatının büyümesi bekleniyor. Seyahat acenteleri ve tur şirketleri tarafından emeklilere özel indirimli tatil kampanyalarının devreye alınabileceği, ayrıca ulaşımda da avantajlı fiyatların sunulabileceği ifade ediliyor. Detayların önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtilirken, bu sayede emekliler hesaplı tatil yapabilecek.
OTOMOBİLE YENİ KAMPANYA
Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz dönemde yaptığı kampanyalar, uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen kampanya ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0.49- 0.69 aralığına düşürmüştü.
EV ALMAK KOLAYLAŞACAK
Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandığı belirtiliyor. Orta gelir grubunun konut kredisi taleplerinin uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle karşılanması hedefleniyor. Normalleşme sürecinde sosyal ihtiyaçları karşılayacak finansman kredi destek paketleri olacağını duyuran Bakan Albayrak, "Bunun içerisinde konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak" demişti.
ÇEYİZ FIRSATI
Paketler hem vatandaşı hem yerli üretimi destekleyecek. Mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet- motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için düşük faizli krediler verilecek. İhtiyaçlar kolay karşılanacak. Evlenecek gençlerin evini dizmesi için uygun maliyetli finansman desteği sağlanacak.
BAKANLIKTAN BÜYÜK DESTEK!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüs salgını ile mücadelede, devletin kasasından destek paketleri kapsamında 260 milyar liralık kaynak ayrıldığını belirtti. Bakan Albayrak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında vatandaşlara sunulan destek paketinin çarpan etkisiyle 600 milyar TL tutarına yakın olduğunu ifade etti. Hükümet uygun maliyetli, uzun vadeli İş'e Devam, Esnaf Destek ve Bireysel İhtiyaç kredileriyle vatandaşlara ve iş dünyasına destek olmuştu. Bu dönemde işverenlerden çalışanlara kadar pek çok kesime destek sağlandı. Normalleşme sürecinde de Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde pek çok destek ve ekonomik paketin hayata geçirilmesi bekleniyor.