EMEKLİLERE TATİL VE SEYAHAT DESTEĞİ

Vatandaşların pek çok alandaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için uygun maliyet ve vade ile kaynak sağlanacağı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilecek kredi paketi aynı zamanda yerli üretimi de destekleyecek. Ekonomi kaynaklarından alınan en güncel bilgilere göre, kamu bankalarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında düşük maliyetli krediler, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet – motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için emekli ve çalışanların kullanımına sunulacak. Bu sayede hem vatandaşın sosyal ihtiyaçları uygun maliyetlerle finanse edilecek hem de bu sektörler desteklenmiş olacak. Turizm alanında da cazip paketler hazırlanıyor. Yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Kredi, çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek.